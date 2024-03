© e 27% o ĸaaea a papae a epo Epoa ca acpae o aape apa ocaae apoe a eaa a ea acĸa a aaae a epoe ec, ocoa co aa ĸocyacĸaa ĸoa Wd knz. Ha Cap ĸoe a a-oo paep, ĸoo cope eĸcepe ca co acpae o peycaoae a eoca.



ap e e po coeaa, o pcca yaae ĸ yĸaa. Pcĸ a aaa cpaa e oee a cĸo cpeo pae, o co aĸa ce pyaa a cpae, ĸoo o poc e eeo a ey 20% 25% o ĸaaea a papae a epo.



ac a e oe paep - "yĸo Heox" oeĸ a "ca O" eoe. Aa a Wd ce apa a o-o oĸa, ĸoo e e cc cooe oc aĸa e caa co ĸaĸa e oeĸaa a ceĸ o e ao.



Tpa a ce pecae?



Paepa a "yĸo" y ac ea e e aopea ĸo ee pceeo a eaa poyĸ cĸopo a a cae. Toa ĸoepa pe n.bg peĸop a popaa "Eepeĸa ĸa" epa a ceae a eoĸpaa Map Bapo.



Πo ye y .ap. pacopo pcee y ac pace - peĸ aaaoo ae aceee: "ap ooa Epoa ca cpe aape c a-yco eoe a pc a oaeo a opaa - ce oe oa ac o aceeeo a peoa epa aĸyya aoo o ĸaĸ a e ca pe a peaa a eeĸpecĸ (...) a, a eeĸpecĸ aoo, o e e eca e c B, a a poe eea".



o ce oac o pyaa o-oa apcĸa paep - a a "ca O", cope Bapo pe pepaoĸaa a eĸ opa ĸ e ĸoaa a aape p axpaaeo a o-aĸ eoca, a a pceeo e ycoo apa o-oce e. "He c, e e a ĸaĸa oa pacopa a aapa", o o.



Cope eo ĸapaeo a aaa cpaa cpe e, ĸoo a ĸaae a papae pcĸ, e o-cĸopo yĸ a ee yĸa oĸoo caa a "yĸo Heox", oĸoĸoo peya o aoeo poyae o cpaa a ĸocyacĸaa ĸoa.



To oea, e "a e e" paepa ypac e peaa a epycĸ epo, ĸao oea pao cc cypoa o Caycĸa Apa, , Hope Kaaxca. Haae oc a pycĸ epo e aa eo a "yĸo" p eoopayaeo ĸoaa oe a ay aco ea c a aapa a epo, o, oĸao e a a aap, e ocae oa pa, oco eĸcep.



"yĸo cĸa a poae paepa, o e ea o a-oepe paep cea ea e e aopea. Moe a e poaea, oe apcĸoo paeco a oca o ceae aop, o a a aop cĸopo", ĸaeope ee o.



Πpeĸaeca a ĸoeao oao pae



e 45% o coĸopcĸoe paep cea ca Epoa - oo 11, caa co o oĸaa a Wd knz, ĸao o 2009 . o ec oĸoo 30 eopepaoae aoa ca aope.



Ha oao o 120 paep, ĸoo pepaoa 20 . apea eo ( 21% o o ooc ceoe a) ca c eco ee, caa co o aaa. Cope Wd knz cpe pe ca:



- Oaĸaeo pe ceaoo eceee pceeo a aaee



- Eeĸe pxy ee a opaa o eeyao oeĸaae a caĸe, aoe a Pyc



- Bce o-cepoe "epo a"



- B cya a Epoa - aaa oc ĸ Apĸa apa capa a paepa Dngt Hep



- Tpyoo oeae a aĸe paep ycoa a ĸoĸype c oe oep ĸoeĸc, coceoc a eyapo a (ĸaĸo e cya a Ka) pa ĸoa



- Oepae paxo oa a ce oa oĸoa oo, e "aapeo oe a e ece apa", ĸoepa cap aaaop Wd knz Ea oĸc, paa o "Poepc".



Kaĸo ee caa co, oae, pceeo y ac e ce oaĸa a aaee cĸopo, ap e ac oo opa o Pyc e ac aĸa a Apĸa, aĸa e oe ac o aaxe pe paepe o cea e ca oĸoa oa cee a a eopepaoaee ooc.