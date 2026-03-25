ЗАРЕЖДАНЕ...
Природни аномалии: От минус 5 до плюс 19 днес на територията на малка България
©
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 14 градуса
- Пловдив 17 градуса
- Варна 13 градуса
- Бургас 10 градуса
- Русе 16 градуса
- Стара Загора 17 градуса
- Благоевград 16 градуса
През нощта ще е предимно ясно със слаб вятър от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°. Утре ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, в западните райони около и след пладне и с незначителна купеста.
Вятърът ще е до умерен, в местата разположени около северните склонове на планините и по долината на Струма и силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в местата чувствителни на южен вятър с 2-3° по-високи.
Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
Още от категорията
/
24.03
24.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.