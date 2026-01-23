ЗАРЕЖДАНЕ...
Принц Хари: Медииите превърнаха живота на жена ми в абсолютна мизерия
Херцогът на Съсекс е сред седем лица, включително сър Елтън Джон, които завеждат съдебни дела срещу Associated Newspapers Limited (ANL) в Кралския съд на справедливостта заради твърдения, че компанията е злоупотребила с личната им информация. ANL отрича всички обвинения.
Днес Хари информира съда, че "социалните ми кръгове не са били разкрити“ по време на показанията му - и отхвърли твърденията, че е използвал акаунт във Facebook, наречен "Mr Mischief“, за да комуникира с журналист.
В показанията си като свидетел по делото, херцогът на Съсекс разкри, че постоянно е поддържал "неспокойни отношения“ с медиите. Той заяви: "След смъртта на майка ми през 1997 г., когато бях на 12 години, и отношението към нея от страна на пресата, винаги съм имал неспокойни отношения с тях. Въпреки това, като член на институцията, политиката беше "никога не се оплаквай, никога не обяснявай“. Нямаше алтернатива. Бях принуден да я приема. В по-голямата си част приемах интереса към изпълнението на обществените си функции“.
По време на днешното заседание Хари информира Антъни Уайт Кей Си, представляващ ANL, че е "доста убедително“, че журналистите са получили информация за него от негови сътрудници по времето, когато са били публикувани историите.
Принц Хари заяви, че атаките срещу Меган Маркъл са довели до това той да предприеме съдебни действия срещу издателя на The Daily Mail.
Херцогът на Съсекс каза, че нещата са се променили след като се е оженил за Меган и е бил свидетел на "постоянни атаки“ и някои "расистки статии“. В показанията си като свидетел той заяви, че е предприел действия, след като е получил собствен правен съвет.
