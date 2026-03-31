ЗАРЕЖДАНЕ...
Primeclass надгражда преживяването на летището в София: Пространството, в което пътниците могат да бъдат себе си
© ФОКУС
Базиран на философията "The Place to Be You", Primeclass преосмисля ролята на летищния лаундж, не като зона за изчакване, а като динамична среда, която следва ритъма, настроението и нуждите на съвременния пътник.
София заема ключово място в мрежата на Primeclass, както като стратегическа дестинация, така и като първата реализация на новата визия. Като един от най-бързо развиващите се авиационни центрове в региона, столицата предоставя стабилна основа за въвеждането на този нов подход към пътническото преживяване.
Концепцията "Haven on Earth"
Пространството в лаунджа на летище София е проектирано като плавна, хибридна среда, в която гостите естествено могат да преминават през различни състояния - общуване, работа и почивка.
Бар и зона за отдих, специализирано кулинарно пространство, работни зони, детски кът, тиха стая за почивка и открита тераса създават заедно многопластова среда, която отразява ритъма на съвременното пътуване.
Концепцията е изградена около пет зони за различни преживявания - Live, Enjoy, Work, Relax и Play, създадени не около функции, а около реалните нужди и моменти от ежедневието на всеки човек.
В основата на тази трансформация стои новият дизайнерски подход на Primeclass - "Haven on Earth", разработен в сътрудничество с международни дизайн и творчески партньори, съчетавайки глобална експертиза и силни местни артисти.
"Това, което казваме, е, че Primeclass е мястото, където можеш да бъдеш себе си", заяви пред ФОКУС Од Феран, главен търговски директор на TAV Airports Holding и главен изпълнителен директор на TAV Operation Services.
По думите ѝ компанията използва изкуствен интелект, за да гарантира, че служителите ѝ знаят точно от какво имат нужда гостите и могат да го предоставят своевременно.
"Ние ясно сме дефинирали трите основни стълба на нашата концепция. Първият е гостоприемството – насочено към хората и към това те да се чувстват добре. Вторият е дигитализацията – способността ни да разпознаваме нашите гости и техните нужди. И третият е устойчивостта – както и въпросът как можем да я адаптираме и локализираме спрямо конкретните нужди тук", каза още тя.
Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор, SOF Connect посочи, че новата концепция Primeclass е водена от ясната амбиция да създава преживявания, които едновременно отговарят на глобалните тенденции, но и са значими на местно ниво.
"След София, концепцията ще бъде постепенно внедрена в други Primeclass лаунджове по света, въвеждайки по-ориентирана към преживяването среда и време, прекарано на летището. Primeclass лаунджът в София е достъпен за пътуващи с различни авиокомпании, членове на лоялни програми и индивидуални пътници, които търсят по-високо ниво на комфорт и по-смислено изживяване по време на пътуването", допълни Кабайеро.
Днес Primeclass управлява над 45 лаунджа по света, включително в САЩ, Бермудите, Турция, Северна Македония, Грузия, Франция, Германия, Швейцария, Латвия, Италия, Оман, Саудитска Арабия, Мадагаскар, Тунис и Казахстан. Това широко международно присъствие позволява на бранда да обслужва разнообразна глобална аудитория, като същевременно запазва силно усещане за място и културна релевантност във всяка дестинация.
Primeclass е част от TAV Operation Services - един от водещите доставчици на услуги за пътници на летищата в световен мащаб. Освен лаунджове, екосистемата на бранда включва допълващи премиум услуги като Meet & Greet, Fast Track и Airport Hotel, осигурявайки цялостно и безпроблемно преживяване - от пристигането на летището до изхода за полет.
Цялото интервю чуйте във видеото.
Още от категорията
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.