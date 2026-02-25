Георги Клисурски.
И допълни: "Премиерът Андрей Гюров ме помоли за съберем информация от всички министри и министерства по отношение на сключените договори по обществените поръчки, предстоящи и вече направени авансови плащания. Събрахме цялата информация, като съществения анализ тепърва предстои. Целта е защита на публичния интерес и конкуренцията и това ресурса на данъкоплатците да бъде използван по предназначение".
"Една конкретна поръчка, за която МРРБ е възложила одит е поръчка за 500 млн. евро за мантинели. Там има сериозни съмнения за потенциално неправомерни решения на комисията, която е избирала изпълнителите. Има съмнение за цените на които са избрани изпълнителите, които потенциално превишават, заложените прогнозни стойности в тази поръчка".
