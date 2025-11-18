Сподели close
Проектобюджетите на ДОО и НЗОК бяха приети на първо четене в комисиите на Народното събрание. Трите законопроекта – за Бюджет 2026, за бюджета на Касата и за Общественото осигуряване – вече имат одобрението на Министерския съвет.

В Бюджет 2026 е предвидено минималната работна заплата от 1 януари да бъде 620 евро, а всички пенсии да се увеличат по "швейцарското правило". Заложени са дефицит от 3% и нов държавен дълг до 10,44 млрд. евро. Включени са и данъчни промени – повишаване на данъка върху дивидента от 5 на 10%, както и по-висок максимален осигурителен праг. 

Бюджетът на Касата за 2026 г. е 5,57 млрд. евро, което представлява около 15% увеличение спрямо настоящия. Здравноосигурителните плащания се повишават с 10 процентни пункта.

Предвиден е трансфер от 260 млн. евро от централния бюджет за допълнително заплащане на дейности на лечебните заведения, за възнаграждения на младите лекари, акушерките медицинските сестри. 

По-рано през деня финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че това е възможният бюджет, а дали ще има коледни надбавки за пенсионерите за Коледа- зависи от изпълнението на бюджета.