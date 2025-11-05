ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приеха изплащане на обезщетения на пострадалите от бавно правосъдие
Сумата е предназначена за възстановяване на направените от министерството разходи по изплащане на обезщетения на граждани и юридически лица, пострадали от бавно правосъдие.
315 400 лева е общият размер на сумата, изплатена за периода от 1 юли 2025 г. до 30 септември 2025 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.
Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие се извършва по реда на глава трета "а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства. Подаването може да се извършва и от обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.
Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.
