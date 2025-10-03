ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Приеха Програма за компенсиране на разходите за електрическа енергия
По програмата ще се предоставят компенсации чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, или оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия на базата на количествата активна електрическа енергия, върху които по принцип следва да се начисли цена "задължение към обществото“.
Компенсацията ще се предоставя еднократно на всеки отделен период от шест месеца, считано от 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г. Тя се изчислява като подкрепа за всеки потребен 1 MWh като разлика между постигнатата среднопретеглена цена за шестмесечие за базов товар на сегмента "Ден напред“ на "Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), и определената за периода базова цена. За настоящия регулаторен период е определена базова цена в размер на 240 лв./MWh. Тя може да бъде променяна с отделен акт на Министерския съвет за следващ регулаторен период.
Мрежовите оператори - ЕСО ЕАД и електроразпределителните дружества, също ще бъдат компенсирани заради високите цени на електрическата енергия, която купуват за своите технологични нужди.
Средствата за плащане на компенсациите по програмата се осигуряват от наличния ресурс във Фонд "Сигурност на електроенергийната система".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: