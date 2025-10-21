Приеха Национален механизъм за правоприлагането на Шенген у нас

© Министерският съвет одобри проект на Решение за създаване на Национален механизъм за координация и контрол на правилното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България.



По този начин ще се осъществява постоянен мониторинг на ефективното, ефикасното и правилното прилагане на достиженията на правото от Шенген у нас. Детайлно са разписани неговите структура, участници, задачи и начин на действие.



Националният механизъм включва ръководни представители на политическо ниво от всички институции, ангажирани с прилагането на шенгенското законодателство.



Сред основните му задачи са решаване на въпроси от координационен характер, набелязване на последващи мерки и дейности в изпълнение на констатациите и препоръките в докладите от оценките по Шенген, укрепване на административния капацитет на България за пълноценно участие в шенгенското сътрудничество и други.



Националният механизъм се ръководи от национален координатор по Шенген, като тази функция се изпълнява от заместник-министъра на вътрешните работи, отговарящ за въпросите на ЕС.



При изпълнението на възложените му задачи механизмът се подпомага от шест работни групи по отделните области на оценка по Шенген, ръководени от структура на МВР или ведомство, които имат водещата роля в прилагането на съответната форма на шенгенско сътрудничество.



Създаването на Национален механизъм ще осигури последователност и приемственост в осъществяването на постоянна координация в прилагането на достиженията на правото от Шенген в България.