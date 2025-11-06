ЗАРЕЖДАНЕ...
|Причините за оставката на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница
Като причина за оставката от съвет посочиха липса на прозрачност и достъп до информация за ключови решения.
Председателят на вече бившия Обществен съвет проф. Иван Литвиненко обясни пред bTV, че решението е било "трудно, но неизбежно“.
"Ние можем да гарантираме прозрачност само ако имаме пълна и навременна информация. А за съжаление, не я получаваме“, заяви проф. Литвиненко.
По думите му липсата на достъп до ключови документи, включително финалния вариант на заданието за обявяване на конкурс за проектиране, е основната причина за оставката. Общественият съвет е поискал да се запознае с финалния документ, но е получил отказ с аргумента, че това би "опорочило конкурсното начало“.
"Как да гарантираме за нещо, което не ни е известно? Ще го видим едва когато го видят всички“, коментира професорът.
Той уточни, че проблемът не е от последните месеци, а се е натрупвал във времето. В продължение на годините съветът е работил с няколко поредни министри на здравеопазването и директори на държавната инвестиционна компания, но комуникацията винаги е била затруднена.
"Всеки един тупаше топката по отношение на информацията към нас. Това винаги е било най-трудното“, каза още бившият председател на Обществения съвет.
Съветът е настоявал да бъде включен архитект в състава му, предвид навлизането във фаза на проектиране и строителство, но предложението не е било реализирано в продължение на шест месеца.
"Не защото сме се уморили или не искаме да сме съпричастни, а защото не можем да носим отговорност без подкрепа“, подчерта Литвиненко.
След среща със зам.-министър Галя Кондова и изпълнителния директор на държавната компания, създадено за изграждането на Националната детска болница, членовете на съвета са подали колективна оставка. По думите на проф. Литвиненко от страна на институциите не е последвала молба те да останат или уверение, че ще бъдат предприети промени.
"Може би дори с облекчение приеха оставката ни. Но такъв съвет трябва да има – може би с друг състав, по-разнообразен, отговарящ на етапите, които предстоят“, заключи той.
