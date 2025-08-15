ЗАРЕЖДАНЕ...
|При удар от автомобил със 170 км/ч все едно падаме от височина над 10 етажа
По-късно видео показва скоростта на колата минути преди катастрофата. 21-годишният шофьор се е движил с "бясна скорост“, минал е на червен светофар и при удара с автобуса не е имало никакъв спирачен път.
Какви са последиците за човешкото тяло при удар от автомобил с 170 км/ч?
Такава катастрофа обикновено е фатална за пешеходеца и сериозно травматична за пътниците. Ето какво се случва:
При удар в пешеходец:
Физически сили – удар при 170 км/ч създава кинетична енергия, която човешкото тяло не може да абсорбира. Тялото ще бъде отхвърлено на голямо разстояние.
Счупвания и вътрешни травми – вероятно ще има множество фрактури на черепа, гръдния кош, крайниците; тежки вътрешни кръвоизливи.
Мозъчна травма – почти сигурна фатална черепно-мозъчна травма.
Висок риск от моментална смърт – при такава скорост шансът за оцеляване е под 5% дори с незабавна медицинска помощ.
При удар в друга кола или обект:
При липса на обезопасителен колан, тялото на пътника ще бъде хвърлено напред със сила, сравнима с падане от височина над 10 етажа.
Дори със система за безопасност (въздушни възглавници, колани), удар с 170 км/ч е извън тестовите граници на повечето потребителски автомобили.
Често се случва раздробяване на вътрешните органи, счупване на гръбначния стълб или декапитация (при екстремни случаи).
Какви машини, животни и други обекти се движат със скорост 170 км/ч?
Скорост от 170 км/ч (около 47.2 м/с) е много висока и се среща при следните обекти:
Машини и превозни средства:
Леки автомобили – много съвременни коли лесно достигат и надминават 170 км/ч, особено спортните модели.
Мотоциклети – спортни мотори могат да достигнат 170 км/ч за под 10 секунди.
Високоскоростни влакове – например европейските влакове като TGV и ICE се движат със 250–300 км/ч, но в по-ниски сегменти може да са на 170 км/ч.
Състезателни автомобили (F1, NASCAR) – често се движат много над 170 км/ч.
Самолети при излитане или кацане – скоростта на кацане на някои пътнически самолети е между 240–280 км/ч, но при определени моменти може да минава през 170 км/ч.
Скиори в скоростен спуск – елитни състезатели могат да достигнат над 150–170 км/ч при скоростен спуск.
Животни (приближаващо се, но по-малко):
Гепард – най-бързото сухоземно животно, достига около 100–120 км/ч. Няма животно, което реално да достигне 170 км/ч.
Сокол скитник – при пикиране достига до 320 км/ч, но не е хоризонтална скорост.
Други обекти:
Куршуми – дори слаб пистолет изстрелва куршум със скорост много над 170 км/ч.
Ракети и дронове – военни дронове и ракети могат лесно да надвишават тази скорост, пише Ladyzone.
