ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
Инициативата, насочена към уязвимите групи, се организира от Българския червен кръст. Пунктът на червенокръстката организация се намира в двора на Девето Основно училище.
Министърът беше посрещнат от народния представител от Гоце Делчев Гергана Орманлиева (БСП), от лидера на местната социалистическа структура и общински съветник - Веселин Христов, от заместник областния управител – Христо Ангелов, и от председателя на БЧК - Христо Григоров, както и от заместник-кметът Боряна Шалявска.
По време на визитата си в Благоевград, министър Гуцанов имаше възможността да разговаря с хората, които се редяха за получаване на пакетите с помощи. Пред него те заявиха, че не искат хигиенни материали, а храна, защото "коремите им са гладни“.
65 000 души ще получат помощ по новата социална програма. Подкрепата не е нито "унизителна“, нито "мизерна“, заяви пред медиите Гуцанов при пристигането си. В Благоевград раздаването на хранителни продукти ще продължи до края на годината.
"Не знам колко са държавите, които успяват да намерят средства, за да подпомагат уязвимите си граждани, независимо от финансовото си състояние. Нашата цел е да помогнем на хората да изкарат по-леко зимните месеци“, отбеляза Гуцанов.
На въпрос дали ще има пари за пенсии, социалният министър обясни, че част от програмите са били изтекли, но държавата е намерила необходимите ресурси, за да ги възобнови и да продължи грижата за социално слабите групи.
Той коментира и напрежението около швейцарското правило: "Нямаше партия, която да не се съгласи с аргументите на министерството. В момента се разглежда бюджетът – нека изчакаме още няколко дни, за да видим дали ще има нарушения.“
Гуцанов подчерта, че ще се следи стриктно за злоупотреби с раздадените продукти от БЧК. "Ще бъдем безкомпромисни, ако се установи, че храните се появяват в търговски вериги – независимо дали става дума за наши служители или външни лица“, заяви той.
На журналистически въпрос къде се намира БСП след срещата между ГЕРБ и "Ново начало“, Гуцанов отговори: "Нека първо направим проверката, политическите въпроси ще обсъдим в неделя. Всичко върви по нормален начин.“
След визитата си в Девето основно училище, откъдето си тръгна през задния вход, той отказа да коментира политически теми - нито за оставката на Наталия Киселова, нито за ролята на БСП след разговорите между ГЕРБ и "Ново начало“, както и за напускането на формацията "Обединена левица“.
Програмата на Българския Червен кръст включва раздаване на хранителни и хигиенни продукти по линия на "Храни и основно материално подпомагане“. Тя е съфинансирана от Европейския социален фонд плюс по операция "Подкрепа“, като Управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.
Гуцанов провери на място организацията по раздаването на пакетите, както и напредъка на процеса по осигуряване на стоки от първа необходимост. Програмата предвижда и допълнителни мерки за подкрепа на най-уязвимите граждани.
Раздаването се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст в 316 временни пункта в цялата страна. Първият етап на дейностите започна на 13 октомври 2025 г. и се очаква да приключи в началото на декември.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: