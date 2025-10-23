При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК

© Фокус Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов посети Благоевград, за да присъства на раздаването на храни от първа необходимост и хигиенни материали на хора в нужда от града, предаде репортер на "Фокус“.



Инициативата, насочена към уязвимите групи, се организира от Българския червен кръст. Пунктът на червенокръстката организация се намира в двора на Девето Основно училище.



Министърът беше посрещнат от народния представител от Гоце Делчев Гергана Орманлиева (БСП), от лидера на местната социалистическа структура и общински съветник - Веселин Христов, от заместник областния управител – Христо Ангелов, и от председателя на БЧК - Христо Григоров, както и от заместник-кметът Боряна Шалявска.



По време на визитата си в Благоевград, министър Гуцанов имаше възможността да разговаря с хората, които се редяха за получаване на пакетите с помощи. Пред него те заявиха, че не искат хигиенни материали, а храна, защото "коремите им са гладни“.



65 000 души ще получат помощ по новата социална програма. Подкрепата не е нито "унизителна“, нито "мизерна“, заяви пред медиите Гуцанов при пристигането си. В Благоевград раздаването на хранителни продукти ще продължи до края на годината.



"Не знам колко са държавите, които успяват да намерят средства, за да подпомагат уязвимите си граждани, независимо от финансовото си състояние. Нашата цел е да помогнем на хората да изкарат по-леко зимните месеци“, отбеляза Гуцанов.



На въпрос дали ще има пари за пенсии, социалният министър обясни, че част от програмите са били изтекли, но държавата е намерила необходимите ресурси, за да ги възобнови и да продължи грижата за социално слабите групи.



Той коментира и напрежението около швейцарското правило: "Нямаше партия, която да не се съгласи с аргументите на министерството. В момента се разглежда бюджетът – нека изчакаме още няколко дни, за да видим дали ще има нарушения.“



Гуцанов подчерта, че ще се следи стриктно за злоупотреби с раздадените продукти от БЧК. "Ще бъдем безкомпромисни, ако се установи, че храните се появяват в търговски вериги – независимо дали става дума за наши служители или външни лица“, заяви той.



На журналистически въпрос къде се намира БСП след срещата между ГЕРБ и "Ново начало“, Гуцанов отговори: "Нека първо направим проверката, политическите въпроси ще обсъдим в неделя. Всичко върви по нормален начин.“



След визитата си в Девето основно училище, откъдето си тръгна през задния вход, той отказа да коментира политически теми - нито за оставката на Наталия Киселова, нито за ролята на БСП след разговорите между ГЕРБ и "Ново начало“, както и за напускането на формацията "Обединена левица“.



Програмата на Българския Червен кръст включва раздаване на хранителни и хигиенни продукти по линия на "Храни и основно материално подпомагане“. Тя е съфинансирана от Европейския социален фонд плюс по операция "Подкрепа“, като Управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.



Гуцанов провери на място организацията по раздаването на пакетите, както и напредъка на процеса по осигуряване на стоки от първа необходимост. Програмата предвижда и допълнителни мерки за подкрепа на най-уязвимите граждани.



Раздаването се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст в 316 временни пункта в цялата страна. Първият етап на дейностите започна на 13 октомври 2025 г. и се очаква да приключи в началото на декември.