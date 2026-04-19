Появиха се първите резултати от паралелното преброяване на агенция "Тренд“ от предсрочните парламентарни избори. Изследването е възложено и финансирано от NOVA.

Според данните при 60% обработена извадка, "Прогресивна България“ води убедително с 45,9% от гласовете. На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 13,1%, следвана от ПП-ДБ с 11,4%. ДПС получава 6,0% подкрепа, а "Възраждане“ – 4,3%.

Под изборната бариера остават АПС (3,2%), МЕЧ (3,0%), "БСП – Обединена левица“ (2,9%), "Величие“ (2,9%), "Сияние“ (2,8%), ИТН (0,7%) и "Синя България“ (0,5%).

Опцията "Не подкрепям никого“ е избрана от 1,7% от гласувалите. Избирателната активност достига 45,3%.

Паралелното преброяване на агенция "Мяра“ при 65% изпълнение на извадката също поставя "Прогресивна България“ на първо място – с 44,4%. ГЕРБ-СДС заема втората позиция с 11,8%, а ПП-ДБ е трета с 11,0%. Следват ДПС с 8,4% и "Възраждане“ с 4,1%.

Под 4-процентния праг остават МЕЧ (3,4%), "БСП – Обединена левица“ (3,1%), "Величие“ (3,1%), АПС (3,1%), "Сияние“ (3,0%), ИТН (0,8%) и "Синя България“ (0,5%).

С "Не подкрепям никого“ са гласували 1,8% от избирателите, а общата избирателна активност е 46,2%.