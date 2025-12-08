ЗАРЕЖДАНЕ...
При определени ситуации имаме право на допълнителен платен годишен отпуск, който работодателят не може да откаже
Експертите по трудово право, цитирани от "Фокус“, обясняват законовото право на допълнителни дни на платен отпуск, позовавайки се на чл. 157 от КТ. В него е регламентирано правото на работниците/служителите на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения и те са:
– при встъпване в брак - 2 работни дни;
– при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него;
– при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни;
– когато е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице;
– за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател;
– за участие в заседания на специален орган за преговори, европейски работнически съвет или представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество;
– когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието. От това право не може да се ползва работник или служител, който работи 7 или по-малко часове;
– за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия.
Работодателят е длъжен да освобождава от работа бременна работничка или служителка, както и работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, за медицински прегледи, когато е необходимо те да се извършват през работно време. За това време на бременната работничка или служителка, както и на работничка и служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл. 177.
