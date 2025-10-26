ЗАРЕЖДАНЕ...
|При натрупана инфлация от над 40% за 5 години, народът не е оптимист: До Нова година не се знае още колко ще поскъпне
На пазара в Монтана Марина Ташкова пазарува за домакинството си, но отбелязва, че разходите ѝ вече са чувствително по-високи. "Кашкавалът, който купувам, беше 10 лева, а сега е левче нагоре. И това само за два месеца. До Нова година не се знае още колко ще поскъпне“, споделя тя пред NOVA.
Подобни наблюдения имат и други купувачи. Според тях почти всичко е поскъпнало, а в някои случаи цените са се удвоили. "Като цяло абсолютно всичко е вдигнато. Няма нещо, което не е поскъпнало“, казват те.
Според Валери Кръстев, който е хлебопроизводител от Монтана, цената на насъщния е останала сравнително стабилна, но повишението на ДДС до 20% е довело до реално поскъпване. "От началото на годината цената на хляба се качи заради Данък добавена стойност. Според мен ДДС на хляба не трябва да има, за да поддържаме нормална цена“, коментира Кръстев.
Според наблюденията на КНСБ, които ежемесечно следят цените на 20 основни хранителни продукта, през последните месеци се забелязва ясна тенденция към ново покачване. "Наблюдаваме сирене, мляко, кашкавал – има покачване. Също и при пилешкото месо, а кафето се качи драстично от юни до октомври. Цените на зеленчуците извън сезона също растат“, обяснява Мария Лазарова, областен координатор на КНСБ в Монтана.
Въпреки надеждите за стабилизиране на пазара, хората не са оптимисти.
