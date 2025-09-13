Новини
При какви ситуации шефът има право да ви удължи работното време?
Автор: Десислава Томева 07:53Коментари (1)78
© Фокус
Служителите в България са добре защитени от Кодекса на труда. Често обаче, хората не знаят правата си и попадат в капана на недобросъвестни работодатели, които не спазват Закона, а собствените си правила. Обикновено жертви на своеволия стават служителите в частния сектор. "Фокус“ ви гарантира, че Законът е приложим за всички и никой няма право да се подиграва с вас.

Ще разгледаме случаите, в които изненадващо сте принудени да работите повече от законовите 8 часа, защото шефът така е решил. Продължителността на работното време е строго регламентирана и винаги може да се позовете на Кодекса на труда.

"Фокус“ предоставя тази важна част от Закона, която би ви разяснила правата в подобни ситуации:

Нормалната продължителност на работното време не може да бъде удължавана освен в случаите и по реда, предвидени в КТ (чл. 136, ал. 4). Разпоредбата дава възможност на работодателите при производствена необходимост да удължават работното време през едни работни дни за сметка на намаляване на продължителността на работното време през други работни дни.

Когато работодателят прецени, че са налице производствени причини, може едностранно с писмена заповед да установи удължаване на работното време. Работниците и служителите, за които се отнася тази заповед, са длъжни да я изпълнят.

За да бъде законосъобразна заповедта, работодателят е длъжен да спази определени нормативни изисквания, в т.ч. да проведе консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2от КТ.

За проведените консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2от КТ следва да се състави някакъв писмен документ- протокол, писмено становище и т.н., тъй като може да възникне трудов спор относно законосъобразността на издадената заповед за удължаване на работното време.

Заповедта за удължаване на работното време се издава в писмена форма не по-късно от 3 работни дни преди началото на започване на работа на такъв режим.

Удължаване на работното време може да се осъществи само за работници и служители, които работят при подневно изчисляване на работното време. При сумирано изчисляване на работното време и работа на смени или по график организацията на работното време е съвсем различна и тя изключва въвеждането на тази нова форма.

Удълженият работен ден не може да има по-голяма продължителност от 10 часа за работниците и служителите с нормална продължителност на работния ден до 8 часа, а за работещите при условията на намалена продължителност на работния ден от 7 (респ. 6) часа увеличението може да бъде само 1 час дневно.

Удължаването на работното време се допуска за не повече от 20 работни дни последователно и за не повече от 60 работни дни в рамките на една календарна година.

Компенсирането на удълженото работно време чрез съответното намаляване на работното време за други периоди следва да стане в срок до 4 месеца за всеки удължен работен ден.

За компенсиране на работното време работодателят трябва да издаде писмена заповед.

Не се допуска удължаване на работното време за работниците и служителите, които не са навършили 18-годишна възраст и за бременните работнички или служителки.

Работодателят трябва да вземе изричното писмено съгласие за всеки отделен случай за удължаване на работното време на:

- майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им;

- трудоустроени работници или служители, освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;

- работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.






Aнонимен
преди 1 ч. и 7 мин.
