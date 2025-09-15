Президентът за колите на НСО: Изобщо не искам да коментирам! Това предложение в закона цели противопоставяне!

© Не искам на този наистина прекрасен български празник, празника на нашите деца да се занимаваме с предварително обречени вотове на недоверие и други злободневни теми. Има друго време за това. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти след откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище "Стоян Заимов“ в София.



Той коментира и скандала около предложението НСО вече да не охранява президентската институция.



"Изобщо не искам да коментирам тази тема. Мога да ви кажа, че всяка, дори и регионална дирекция, има служебен автомобил. В президентството няма такива. Това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем, нека да не е НСО, но нека ни осигурят, бюджет, парк, коли и шофьори", коментира държавният глава.



"Това предложение в закона цели противопоставяне. Казах ви, днес няма да си губим времето с такива злободневни теми. Нито с други министерства, които се оплетоха в разни лъжи. Нито признанията на Борисов, че АМ "Хемус" ще ни струва двойно. Разбира се, че ще ни струва двойно, съгласен съм с него, защото първият път плащанията изтекоха в чували", каза Румен Радев.



Припомняме, че темата бе повдигната от депутата на "ДПС - Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов в серия от публикации в социалната мрежа Фейсбук. По-късно Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на първо четене промени в Закона за Националната служба "Охрана" (НСО).



Те са свързани с премахването на функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. Това става чрез отмяна на т.14 в чл.14, ал.1 от закона. Точката бе приета с осем гласа "за", един "против" и трима "въздържал се".