Румен Радев връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент на ПГ на "Алианс за права и свободи". Подобно на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната- Демократична България", партията на Ахмед Доган върнаха мандата неизпълнен, предаде репортер на ФОКУС.
Папката с мандата взе председателят на ПГ на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков.
''Благодаря за жеста и оценката на нашата съпротива срещу явлението на завзетата държава. Приемаме решението да връчите третия мандат на нас като отговорно за нас предизвикателство. Моята ПГ ме упълномощи да върна мандата неизпълнен", каза Садъков.
"Отиваме на избори", заключи президент Румен Радев.
