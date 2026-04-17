Илияна Йотова ще направи обръщение към народа днес. Това съобщават от пресцентъра на Президентството.

Обръщението ще бъде от 19.00 часа в Гербовата зала на "Дондуков“ 2, а по поводът са предстоящите избори за Народно събрание.

ФОКУС припомня, че в полунощ приключва предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, а идната събота е ден за размисъл.