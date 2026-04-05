Президентът на Република България Илияна Йотова честити на всички празнуващи днес. Тя се обърна към католическата и арменската общности у нас, тъй като днес те честват Великден. Йотова поздрави и всички, празнуващи имен ден днес.
Ето какво гласи обръщението й:
"Честита Цветница!
Честит имен ден на всички, които празнуват днес! Да има повече светлина и надежда в дните ни.
Поздравявам всички сънародници католици и арменци, които днес отбелязват Възкресение Христово!
Да пребъдат вярата в доброто и разбирателството помежду ни".
Служебният министър-председател Андрей Гюров също се обърна към всички празнуващи днес.
