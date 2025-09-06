Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на деребеите?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:39Коментари (0)30
©
виж галерията
В 20:30 часа на площад "Съединение“ в Пловдив пред едноименния паметник се проведе тържествена заря-проверка по повод 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на град Пловдив с участието на представителни роти от гарнизон Пловдив. За първи път от много години на церемонията присъстваха и президентът, и премиерът, а и немалко министри.

"140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия. Да харижат суверенитета, хазната и дори нашата идентичност – всичко, за което са се борили Левски, Бенковски, Захари Стоянов и съединистите".

Това заяви пред паметника на Съединението в Пловдив президентът Румен Радев, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"Виждам, че наистина реагирате, искам да попитам вас, хората на площада: "Ще оставим ли България на деребеите?", обърна се той към присъстващите. Част от тях отговориха: "Неее".

"Тук, пред този паметник е мястото, където единственият отговор е "Не". Няма да я оставим по никакъв начин да се търгуват съдбите ни", продължи президентът.

И добави, че "заедно ще я строим България в заветите на нашите дейци – свободна, демократична, просперираща. Вярвам, че ще надмогнем деленията", допълни той.

"Ще излезем от комфорта на малодушие. Съединението е нашето вдъхновение. Единни сме успявали и само единни ще пребъдем", завърши той словото си.


Още по темата: общо новини по темата: 87
06.09.2025 Невиждано от години държавническо присъствие в Пловдив за
Съединението
06.09.2025 Политолог: Въпреки геополитическото разделение българите често намират единство в каузи
06.09.2025 Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха българския празник
06.09.2025 400 атлети отбелязаха Съединението с щафетен маратон в София
06.09.2025 Радостин Василев: Несправедливият Берлински договор разделя с изкуствени граници българската земя, но не успя да раздели българската нация
06.09.2025 Кюстендилци честваха 140 години съединена България
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
09:50 / 04.09.2025
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:03 / 04.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Разлог с първите си "умни" пейки
Разлог с първите си "умни" пейки
12:43 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:50 / 04.09.2025
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград 
Анализ: Едва 4–6 линейки за целия град и околните села в Благоевград 
12:23 / 04.09.2025
Актуални теми
Български тенис
Съединението и празник на Пловдив
Почина Ален Делон
Папа Лъв XIV
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: