Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - "Продължаваме Промяната-Демократична България“.
Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Припомняме, че вчера премиерът в оставка Росен Желязков прие първия проучвателен мандат от името на ГЕРБ-СДС, но го върна на момента.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.