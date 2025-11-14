Бюджетът влезе в Народното събрание, а амбицията на управляващите е той да бъде приет до 5 декември. Темата за философията, разходите и приходите в план-сметката коментира президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Той заяви, че не подкрепя позицията работодателските организации да бойкотират Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според него конфронтационното им поведение е било наложено от "някой, на когото му знам името", но отказа да сподели това име.Манолов е на мнение, че бюджетът не е кой знае колко ляв, нито разходите са прекомерни. Според него парите за заплати ще отидат в увеличението на минималната работна заплата, а администрацията няма да има голям бонус. Синдикалистът нарече "най-големите глупости", твърдението, че в администрацията са с най-високи заплати. Пред NOVA NEWS той отбеляза, че възнагражденията са изследвани най-подробно от неговата организация и е разкрито, че за една и съща позиция в различните администрации има разлика в заплащането до пет пъти."Това означава, че на едно място трябва да се забави ръстът на заплатите, а на друго да се засили", обясни Манолов. Даде като негативен пример Фискалния съвет, където членовете взимат по три средни работни заплати, а когато се явят на заседание взимат допълнително три минимални работни заплати.Президентът на КТ "Подкрепа" заяви, че сериозно ги е разтревожил вариантът да се повиши с 2% ДДС. Той твърдеше, че именно такова предложение е постъпило от работодателските организации.По отношение на предложението за особен управител на "Лукойл – Нефтохим" в лицето на Румен Спецов Манолов обясни, че не е наясно в детайлите на този случай, защото няма български синдикати там, а и не познава добре Спецов. "Дано се справи с тази задача", каза синдикалният лидер.