Илияна Йотова влезе в олимпийското село, където беше
посрещната от председателя на БОК Весела Лечева, фигуристката Александра
Фейгин и българската делегация в Милано.
Тя разгледа мястото, където живеят спортистите по време на Игрите и разговоря с Фейгин и треньора й Андрей Лутай. По време на обиколката българската делегация се срещна с германския президент Франк-Валтер Щайнмайер, който също бе на посещение в селото.
Двамата президенти и Лечева проведоха кратък разговор и се снимаха за спомен пред олимпийските кръгове. Щайнмайер пожела успех на българската делегация и каза, че е запознат с олимпийските успехи на страната ни.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.