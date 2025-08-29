Новини
Президентът издаде указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Автор: Петър Дучев 13:10
©
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 36, ал. 3 от закона за Министерството на вътрешните работи, държавният глава Румен Радев подписа днес указ за назначаването на главен комисар Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи.

Припомняме, че във вторник премиерът Росен Желязков каза пред медии, че именно Рашков е предложението на правителството за поста и е съгласувано с президента.

Ден по-късно това беше потвърдено и утвърдено на заседание на Министерски съвет.

