|Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
По-голямата част от студентите са избрали да учат в специалности, които ще ги подготвят за професионална реализация в социалната сфера. Сред предпочитаните от тях специалности са социална педагогика и социални дейности. Първокурсниците от президентската инициатива тази година ще учат и право, икономическа социология и психология, хотелиерство и ресторантьорство, филология и философия.
Инициативата "Подкрепи една мечта“ е насочена към младежите, настанени в социални услуги за резидентна грижа или приемни семейства. В подкрепа на тяхната мотивация за учене Администрацията на президента отпуска еднократна стипендия за студентите в първи курс и за отличните ученици в 12-и клас. Средствата за еднократната финансова помощ за студенти и ученици се набират по време на дарителска кампания, която президентската администрация организира ежегодно.
