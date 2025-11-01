Новини
Президентът: Само с традициите и родолюбието можем да търсим заедно мястото на България в модерния свят
Автор: Илиана Пенова 16:33Коментари (0)71
За Деня на народните будители президентът приветства в Гербовата зала дейци на културата и науката и отличи ученици и студенти за високи постижения

Опирайки се на традициите и родолюбието, ние можем днес достойно да се изправим с лице към бъдещето и подобно на нашите възрожденци да търсим заедно мястото на България в модерния свят. Това заяви държавният глава Румен Радев на церемония в Гербовата зала по повод Деня на народните будители. По случай празника в сградата на президентската институция се събраха представители на държавни, културни и научни институции, университети, училища и творчески съюзи. В рамките на церемонията президентът отличи ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. На събитието присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, Негово Светейшество Даниил Патриарх Български, съпругата на президента Десислава Радева.

По повод празника по-рано през деня се проведе церемония по издигане на националния флаг на Република България, в рамките на която държавният глава прие строя на Националната гвардейска част.

Духовността и просвещението са в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация, подчерта Румен Радев в приветствието си за 1 ноември. Държавният глава посочи, че днешният празник продължава да озарява с благородната светлина на ярките умове от нашето минало, които в най-тъмните доби на духовно и политическо робство с перо, проповед и оръжие са разпалили отново славата на българското име и копнежа по свобода и държавност.

Президентът допълни, че днешният ден не е запазен само за почитта към великите имена от миналото, но и към следващите поколения. Голямата кауза на будителството като изцяло българска духовна категория е неизменна и тя е свързана и с младите хора, заяви Румен Радев. По думите на президента, именно младите поколения разпознават новите идеи и са насочени към бъдещето.

Днешната церемония е израз и на признателност за целеустремеността и отдадеността към младите българи, които постигат мечтите и високите цели, които сами са си поставили, заяви държавният глава и отличи с грамоти като млади будители Александра Петкова, Виктор Цветанов, Дамян Иванов, Калоян Гешев, Любомир Колев и Мартин Йорданов. С воля и непреклонност вие променяте обществото ни и ни нареждате сред най-добрите с света, обърна се към отличените президентът. Държавният глава изрази признателност за устрема на младежите да градят нова България, в която успех се постига не с измама и послушание, а с воля, труд и отговорност.

Александра Петкова от Националната природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов“ е автор на световно призната научна разработка в областта на физиката, доразвиваща 100-годишна теория на британския физик лорд Келвин, което й е донесло редица високи международни отличия. Виктор Цветанов е дългогодишен доброволец в Българския младежки червен кръст, участвал в мащабни доброволчески акции в България, Турция, Сирия и Украйна. Дамян Иванов, ученик в Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски“, е най-младият български ученик със златен медал на олимпиада, както и носител на редица отличия в областта на експерименталните науки. Калоян Гешев е деветокласник в Първа частна математическа гимназия – София, и четирикратен шампион от Международната олимпиада по умствени спортове и четирикратен шампион от Световното първенство по скоростна умствена калкулация за ученици до 19 години. Любомир Колев, ученик в Средно училище "Петко Рачов Славейков“ – Кърджали, е носител на сребърен медал от тазгодишната Международна олимпиада по история, провела се в Париж. Мартин Йорданов от Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“ е тромпетист с редица призови отличия от национални и международни музикални фестивали.

По повод днешния празник президентската институция отвори врати за граждани, като първите посетители бяха посрещнати от президента и вицепрезидента. За Деня на народните будители в сградата са представени ценни реликви от българската история и култура. Сред експонатите е екземпляр от първото издание на "Ключ Българскаго языка“ на Георги С. Раковски.

Пред президентската институция Румен Радев и Илияна Йотова поздравиха гражданите, дошли да посетят сградата в рамките на Деня на отворените врати.

