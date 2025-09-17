Новини
Президентът Румен Радев няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС
Автор: Вилислава Ветренска 14:01
©
Президентът Румен Радев няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. Това стана ясно от коментара му пред журналисти. 

"Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава.

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни Румен Радев.






Предполагам, че пази мястото за Киро Брейка! РадеФФФ, няма такова дъно, такава тиня като тебе. Импийчмънт за руската подлога!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
