Президентът Румен Радев честити Коледа на българите. 

Румен Радев честити Коледа на българите.
"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници!
Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом.
Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество.
Светли и благословени празници!", става ясно от публикация в официалната Фейсбук страница на държавния глава.
Ronin
преди 40 мин.
Американски цървул и триморец не може да ми честити нищо!
Анонимен
преди 2 ч. и 30 мин.
ушата маймуна Боклук руски СЕЛЯК партизански потомък
