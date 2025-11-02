ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Президентът Румен Радев: България и Египет са отворили нова глава в отношенията си
Вчера вечерта българският президент участва в церемонията, с която официално бе открит Големият египетски музей в Гиза. По покана на президента на Арабска република Египет Абдел Фатах ас-Сиси държавни глави и правителствени ръководители от цял свят участваха в събитието. В Големия египетски музей се съхраняват и са изложени десетки хиляди експонати, включително хиляди артефакти от гробницата на владетеля Тутанкамон, които за първи път ще бъдат показани на едно място, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Президентът Радев подчерта пред агенция MENA, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции. Като държава, която е наследник на една от най-старите европейски култури, България напълно разбира значението на опознаването, съхраняването и представянето пред света на богатите исторически и културни традиции.
България и Египет са отворили нова глава в отношенията си с установените нови механизми за диалог и партньорство чрез съвместните комисии за сътрудничество и за двустранно икономическо сътрудничество, отбеляза още Румен Радев.
Предстои през 2026 г. да бъде отбелязана и 100-годишнината от установяването на двустранните дипломатически отношения и президентът Радев изрази надежда неговият египетски колега президента Абдел Фатах ас-Сиси да посети България за последващо задълбочаване на двустранните отношения.
Румен Радев подчерта също така, че стокообменът между България и Египет достига 1.8 млрд. долара през 2024 г., като страната ни е сред значимите доставчици на зърнени храни за Египет. Увеличава се и интересът на български компании да инвестират в страната и да установят съвместни партньорства, което ще допринесе и за разширяване на сферите на двустранното сътрудничество.
Домакин на официалната церемония по откриването на Големия египетски музей в Гиза, която е израз на културната дипломация на Египет, беше президентът Абдел Фатах ас-Сиси. Той заедно със съпругата си Интисар Амер посрещнаха официалните гости, сред които държавният глава Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева.
Президентът Румен Радев разговаря с Халед ел-Енани, номиниран от изпълнителния съвет на ЮНЕСКО за нов генерален директор на организацията, който също беше присъстващите на церемонията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Благоевград изпраща цветен октомври
13:59 / 31.10.2025
В Благоевград и в Банско излизат на антихелоуин шествия
14:46 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: