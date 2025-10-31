Президентът Радев удостои с Почетен знак българи с културни, научни и образователни приноси

© Президентство В навечерието на Деня на народните будители имам привилегията от името на българското общество да изразя дълбока признателност и уважение към всички вас - хората, посветили живота си на родолюбиви и общественозначими каузи, отдадени на напредъка на България. Това заяви държавният глава Румен Радев на церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2, на която удостои с Почетния знак на президента изявени личности с постижения в областта на музикалното и изобразителното изкуство, академичното дело и науката.



Заедно с него на церемонията присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова, съобщиха от прессекретириата на Президента.



"Показателно за значението на вашата дейност и постижения е широката обществена подкрепа и предложенията за днешната церемония от авторитетни инициативни комитети, от ваши колеги, съратници, възпитаници и последователи“, подчерта държавният глава в приветствието си.



По думите му дългогодишните усилия на отличените олицетворяват огромния потенциал на страната ни и всичко, което нацията може да постигне, когато целта е да се изгражда модерна България и да се утвърждава нейния авторитет, отвъд пределите й.



"Всички вие, независимо в коя област творите, представлявате и сте част от духовната мощ на България“, допълни още президентът Румен Радев.



Изявеният български художник Емил Стойчев бе удостоен с Почетния знак на президента по случай неговата 90-годишнина, както и за значимия му принос към българското изобразително изкуство и заслуги в развитието и утвърждаването на националната художествена култура. Емил Стойчев е организатор на десетки самостоятелни изложби в България, Франция, Япония, САЩ, Германия, Белгия и други страни. Неговите картини са притежание на известни галерии и на публични и частни колекции в Европа, Америка и Азия. Творбите му са най-скъпо продаваните на български художник. През 2003 г. и 2010 г. художникът е удостоен съответно с орден "Стара планина“ – първа степен и орден "Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие.



Държавният глава удостои с Почетен знак и световноизвестния учен и културолог проф. Иван Маразов. Отличието се връчва за приноса му към българската наука и култура и по повод активната му дейност в областта на изкуствознанието, културната история и тракологията, както и за утвърждаването на българската духовна идентичност. Професор Иван Маразов посвещава живота си на изследването на древната тракийска култура, митология и изкуство. Освен дългогодишен университетски преподавател, проф. Маразов е и бивш министър на културата. Член на Флорентинската академия "Медичи“ и първи носител на годишната награда за принос в изучаването на тракийската култура "Александър Фол“ от 2011 г.



Изявеният филолог проф. Костадин Динчев също беше удостоен за активната му научна, преподавателска и обществена дейност, както и по повод изключителните му заслуги за събирането, съхраняването, научното изследване и популяризиране на фолклора на Пиринския край. Отличието се връчва още и по повод неговата 90-годишнина. Проф. Динчев работи дълги години в Югозападния университет "Неофит Рилски“ в Благоевград като фолклорист и специалист по народознание и фолклор. Специален акцент в научните занимания на проф. Динчев са теренните изследвания, както в България, така и сред българските диаспори в Украйна и Молдова. Автор е на 14 книги и над 300 студии и статии. Присъден му е орден "Стара планина“ – втора степен за заслуги към българската култура. Проф. Динчев е почетен гражданин на Благоевград и почетен академик на Украинската академия на висшите училища.



Проф. Васил Проданов, изтъкнат български философ, изследовател и обществен интелектуалец, бе отличен с Почетния знак на президента във връзка със забележителния му принос в развитието на съвременната философска мисъл, дългогодишната му научно-преподавателска дейност, както и за изключителните му заслуги към българската наука, философия и обществено развитие. Проф. Проданов е бил директор на Института за философски науки и Института за философски изследвания към БАН. Автор на над 20 книги и стотици научни публикации, публикувани в България, САЩ, Русия, Германия, Франция, Испания, Холандия и Полша. Председател е на Българската футурологична асоциация и член на Националната комисия по биоетика.



По повод неговата 80-годишнина и във връзка с приноса му към съхраняването и популяризирането на българската народна музика, творческата му дейност и продължаването на българската музикална традиция, с Почетен знак бе удостоен също Атанас Стоев. Атанас Стоев е основател и ръководител на оркестър "Канарите“, дългогодишен музикант, акордеонист, композитор, текстописец и певец. Носител е на Първа награда от световния конкурс "Златен клавиш“ – 2020 година. През 2025 г- издава автобиографична книга.



Със същото отличие държавният глава Румен Радев удостои проф. Бинка Добрева за значимия й принос като вокален педагог и преподавател, както и за активната й дейност и изключителни заслуги към популяризирането и съхраняването на българското фолклорно изкуство. Проф. Добрева е известна българска народна певица, вокален педагог и преподавател. През 1990 г. става част от световноизвестния хор "Мистерията на българските гласове“. Бинка Добрева провежда ежегодно майсторски класове и председателства жури в национални и международни фолклорни конкурси и фестивали. Пяла е на пет континента. Нейни записи са включени в Златния фонд на БНР и БНТ.



От името на наградените Емил Стойчев изказа благодарност за получените отличия и оказаната чест. По думите му чрез труда и усилията на дейците на културата, изкуството и знанието, българският дух пътува навсякъде по света, а ние българите можем да бъдем горди.