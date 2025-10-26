Новини
Президентът Радев ще бъде част от международен форум в Кралство Саудитска Арабия
Автор: Елена Николова 14:57
©
Президентът Румен Радев ще посети Кралство Саудитска Арабия, където по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н.Кр.В. Мохамед Бин Салман българският държавен глава ще участва в Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции“.

Международната среща събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие. Това съобщи президентският прессекретариат.

Утре, 27 октомври, президентът ще проведе среща с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще се проведе в българското посолство в Рияд.

Във вторник, 28 октомври" българският държавен глава ще се включи в официалното откриване на "Инициатива за бъдещи инвестиции“, а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема "Каква е истинската цена на икономическата сигурност“.

В рамките на международното събитие президентът ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво.

Форумът "Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute - неправителствена организация, която се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация "Vision 2030“.

В Рияд държавният глава ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.






