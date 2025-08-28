ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
Той се срещна с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер в рамките на двудневната си визита във федералната република.
"Да има нови инвестиции във важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика и интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. В началото на следващия месец предстои някои компании да посетят България и да говорим по тези въпроси. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството на Airbus", коментира президентът.
За производстото на Airbus
"Компанията Aerotec участва в производството на Airbus. Имахме сериозни разговори още през февруари с ръководството на компанията в Мюнхен, така че те ще дойдат през септември в България. Ние ще организираме срещи и с българския бизнес и с правителството. Надявам се да се възползват максимално и тези визити да не се превръщат в ПР кампании на определени политически лидери", каза държавният глава.
