Президентът Радев отговори на Борисов за "Райнметал"

© Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (бел. ред. главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер) в България и го убедих да инвестира тук. Това каза президентът Румен Радев в отговор на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес го разкритикува, че иска да развали сделката.



"Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво", допълни Радев.



За вота на недоверие



"Когато говорим за вотове, трябва да сме наясно, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва една политическа сила, която все повече овладява демонстративно цялото управление. Прави впечатление самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат заради фрагментацията на опозицията. Това самодоволство може да бъде измама, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а и от ситуациятята извън парламента. Българите обедняват, все повече усещат липсвата на справедливост и негодуванието расте", категоричен бе Радев и уточни, че политическата сила, която според него овладява цялото управление е "ДПС - Ново начало".