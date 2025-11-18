Румен Радев е издал указ, с който назначава Светлан Христов Стоев за посланик на България в Швейцария със седалище в гр. Берн. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на Държавен вестник, издаден на 10.11.2025 година.
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България, постановявам: Назначавам Светлан Христов Стоев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария със седалище в гр. Берн.
Президентът е възложил изпълнението на указа на министъра на външните работи.
Радев е издал и указ, с който освобождава Ради Драгнев Найденов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария.
Съгласно Конституцията на Република България, чл. 98, т. 6, президентът:
"Назначава и освобождава ръководителите на дипломатическите представителства на Република България по предложение на Министерския съвет".
