|Президентът Радев: Следва да се води активна комуникация за проекти, които да придвижат инвестиционното сътрудничество със Саудитска Арабия
Българският президент проведе среща с домакина Н.Кр.В. принц Мохамед Бин Салман вчера, а по-рано днес се срещна с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула Ал Касаби, който от името на бизнес средите на Кралството изрази признателност за визитата, която е първата на президентско ниво от България в Рияд.
Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток с нарастващо глобално влияние и е наш ключов партньор в района на Персийския залив. Президентът Румен Радев открои мащабната модернизация в контекста на стратегическата програма на страната "Визия 2030“ особено в технологичен план, както и усилията за диверсификация на икономиката, които създават предпоставки за ползотворни партньорства с България. "Саудитска Арабия се утвърждава като център за иновации и научни изследвания, за инвестиции, за енергийна трансформация. Това са сфери, в които България има потенциал да предложи знания, устойчиви решения и партньорство“, каза Румен Радев. Президентът посочи, че на най-високо политическо ниво на срещата му с престолонаследника е заявен интерес да се задълбочи сътрудничеството. По думите на президента, липсата на активна комуникация между министерствата на двете държави възпрепятства разгръщането на потенциала за двустранни проекти, затова е необходимо министрите да са по-активни.
В рамките на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции“ днес държавният глава Румен Радев участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата. Президентът посочи, че за да се запази конкурентоспособността на икономиката, е необходимо да се постигне баланс между инвестициите в дългосрочни цели и тези, които са в по-близък и средносрочен план.
Президентът Румен Радев проведе днес среща и с Ричард Атиас – изпълнителен директор на FII Institute, неправителствената организация, която организира международния форум в Рияд и се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие.
