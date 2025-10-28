Новини
Президентът Радев: Следва да се води активна комуникация за проекти, които да придвижат инвестиционното сътрудничество със Саудитска Арабия
Автор: Илиана Пенова 22:26Коментари (0)58
Освен в традиционни области като икономика, търговия, отбрана, фармация, България и Саудитска Арабия имат сериозен потенциал за сътрудничество в иновациите и научните изследвания и енергетиката. На министерско ниво следва да се води много по-активна комуникация за определянето на конкретни проекти, които да придвижат напред инвестиционното сътрудничество със Саудитска Арабия. Това заяви президентът Румен Радев пред български журналисти в Рияд, където по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н.Кр.В. принц Мохамед Бин Салман българският държавен глава участва в Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции“. Във форума участват държавни и правителствени ръководители, както и бизнес лидери от цял свят.

Българският президент проведе среща с домакина Н.Кр.В. принц Мохамед Бин Салман вчера, а по-рано днес се срещна с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула Ал Касаби, който от името на бизнес средите на Кралството изрази признателност за визитата, която е първата на президентско ниво от България в Рияд.

Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток с нарастващо глобално влияние и е наш ключов партньор в района на Персийския залив. Президентът Румен Радев открои мащабната модернизация в контекста на стратегическата програма на страната "Визия 2030“ особено в технологичен план, както и усилията за диверсификация на икономиката, които създават предпоставки за ползотворни партньорства с България. "Саудитска Арабия се утвърждава като център за иновации и научни изследвания, за инвестиции, за енергийна трансформация. Това са сфери, в които България има потенциал да предложи знания, устойчиви решения и партньорство“, каза Румен Радев. Президентът посочи, че на най-високо политическо ниво на срещата му с престолонаследника е заявен интерес да се задълбочи сътрудничеството. По думите на президента, липсата на активна комуникация между министерствата на двете държави възпрепятства разгръщането на потенциала за двустранни проекти, затова е необходимо министрите да са по-активни.

В рамките на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции“ днес държавният глава Румен Радев участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата. Президентът посочи, че за да се запази конкурентоспособността на икономиката, е необходимо да се постигне баланс между инвестициите в дългосрочни цели и тези, които са в по-близък и средносрочен план.

Президентът Румен Радев проведе днес среща и с Ричард Атиас – изпълнителен директор на FII Institute, неправителствената организация, която организира международния форум в Рияд и се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие.






Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
19:36 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
10:41 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
21:30 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
07:56 / 26.10.2025
