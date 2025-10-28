Президентът Радев: Следва да се води активна комуникация за проекти, които да придвижат инвестиционното сътрудничество със Саудитска Арабия

© Освен в традиционни области като икономика, търговия, отбрана, фармация, България и Саудитска Арабия имат сериозен потенциал за сътрудничество в иновациите и научните изследвания и енергетиката. На министерско ниво следва да се води много по-активна комуникация за определянето на конкретни проекти, които да придвижат напред инвестиционното сътрудничество със Саудитска Арабия. Това заяви президентът Румен Радев пред български журналисти в Рияд, където по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н.Кр.В. принц Мохамед Бин Салман българският държавен глава участва в Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции“. Във форума участват държавни и правителствени ръководители, както и бизнес лидери от цял свят.



Българският президент проведе среща с домакина Н.Кр.В. принц Мохамед Бин Салман вчера, а по-рано днес се срещна с министъра на търговията на Саудитска Арабия Маджид бин Абдула Ал Касаби, който от името на бизнес средите на Кралството изрази признателност за визитата, която е първата на президентско ниво от България в Рияд.



Саудитска Арабия е водещ политически и икономически фактор в региона на Близкия изток с нарастващо глобално влияние и е наш ключов партньор в района на Персийския залив. Президентът Румен Радев открои мащабната модернизация в контекста на стратегическата програма на страната "Визия 2030“ особено в технологичен план, както и усилията за диверсификация на икономиката, които създават предпоставки за ползотворни партньорства с България. "Саудитска Арабия се утвърждава като център за иновации и научни изследвания, за инвестиции, за енергийна трансформация. Това са сфери, в които България има потенциал да предложи знания, устойчиви решения и партньорство“, каза Румен Радев. Президентът посочи, че на най-високо политическо ниво на срещата му с престолонаследника е заявен интерес да се задълбочи сътрудничеството. По думите на президента, липсата на активна комуникация между министерствата на двете държави възпрепятства разгръщането на потенциала за двустранни проекти, затова е необходимо министрите да са по-активни.



В рамките на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции“ днес държавният глава Румен Радев участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата. Президентът посочи, че за да се запази конкурентоспособността на икономиката, е необходимо да се постигне баланс между инвестициите в дългосрочни цели и тези, които са в по-близък и средносрочен план.



Президентът Румен Радев проведе днес среща и с Ричард Атиас – изпълнителен директор на FII Institute, неправителствената организация, която организира международния форум в Рияд и се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие.