Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Президентът Радев: Първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом
Автор: Елиза Дечева 10:16Коментари (0)130
© Булфото
Пожелавам ви, много здраве, устрем и успех по светлия път към знанието. Борете се за вашите мечти, не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще и прекрасното бъдеще на модерна европейска България. То ще зависи от вас. На добър час! Това каза към учениците президентът Румен Радев по време на откриването на новата учебна година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ "Стоян Заимов“ в столицата. 

"Първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Ден, в който нашите деца поемат по светлия път на знанието", каза Радев. 

Той посочи, че двете учебни заведения са се утвърдили като средища на знанието със своите здрави традиции, педагогически подходи и широки възможности за личностно развитие.  

"Изградили сте една модерна и прекрасна екосистема, а именно отлично съжителство между двете училища, макар да са с различен профил. Но колкото и да е различен този профил – вие имате общ поглед към бъдещето. А той е  изграждането на не само на интелектуално развитие, но и на духовно извисени бъдещи граждани на родината. Заслужават внимание и признание вашите усилия да се създава среда за насърчаване на природните науки, така и да се внедряват модерни технологии в учебния процес и иновативни методи за чуждоезикови подготовки", обясни още президентът Радев. 

Президентът благодари и на родителите на учениците, "без чиято градивна роля и подкрепа, усилията в образователния процес биха били напразни".

Още по темата: общо новини по темата: 319
15.09.2025 Над 4 300 са учениците в община Гоце Делчев
15.09.2025 Защо точно 15 септември е първият учебен ден?
15.09.2025 Ученик: Не искам да ставам като тези хора, които бъркат по кофите
15.09.2025 Диян Стаматов: Ученикът се е превърнал в своеобразен роб на своя телефон
15.09.2025 Росен Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва да полага най-голяма грижа
15.09.2025 Над 1500 ученици ще бъдат посрещнати с празнични церемонии в Разлог
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Забраняват телефоните по време на час
Кабинетът "Желязков"
Първият учебен ден
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: