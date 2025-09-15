Президентът Радев: Първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом

© Булфото Пожелавам ви, много здраве, устрем и успех по светлия път към знанието. Борете се за вашите мечти, не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще и прекрасното бъдеще на модерна европейска България. То ще зависи от вас. На добър час! Това каза към учениците президентът Румен Радев по време на откриването на новата учебна година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ "Стоян Заимов“ в столицата.



"Първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Ден, в който нашите деца поемат по светлия път на знанието", каза Радев.



Той посочи, че двете учебни заведения са се утвърдили като средища на знанието със своите здрави традиции, педагогически подходи и широки възможности за личностно развитие.



"Изградили сте една модерна и прекрасна екосистема, а именно отлично съжителство между двете училища, макар да са с различен профил. Но колкото и да е различен този профил – вие имате общ поглед към бъдещето. А той е изграждането на не само на интелектуално развитие, но и на духовно извисени бъдещи граждани на родината. Заслужават внимание и признание вашите усилия да се създава среда за насърчаване на природните науки, така и да се внедряват модерни технологии в учебния процес и иновативни методи за чуждоезикови подготовки", обясни още президентът Радев.



Президентът благодари и на родителите на учениците, "без чиято градивна роля и подкрепа, усилията в образователния процес биха били напразни".