Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките на Стефка Евстатиева по повод кончината на изтъкнатата ни оперна певица.
Тя оставя незаличима следа в българското и световното оперно изкуство. "От сцените на Русенската и Софийската опера до най-престижните оперни подиуми в света – Виенската държавна опера, "Ла Скала“, "Ковънт Гардън“ и "Метрополитън“, Стефка Евстатиева прославяше името на България с изключителния си професионализъм“, подчерта държавният глава в съболезнователното си писмо.
По думите на Радев превъплъщенията на изтъкнатата ни певица в оперите на Джузепе Верди, Пьотр Илич Чайковски и Александър Бородин ще останат в паметта на поколения зрители и ще продължат да вдъхновяват младите певци, на които тя щедро предаваше своя опит и любов към музиката.
"Стефка Евстатиева беше не само голям артист, но и благороден човек — всеотдайна към своите ученици, колеги и публика“, заявява още Румен Радев. Той отбелязва още, че с кончината на оперната ни певица българската култура губи една от своите най-ярки личности, съобщи прессекретариатът на президента.
"Фокус" припомня, че оперната прима почина пред два дни след кратко боледуване.
