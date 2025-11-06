Президентът Радев: България и Япония са партньори в общността на демократичните държави

© България и Япония са партньори в общността на демократичните държави, които споделят общи ценности и принципи, активен политически диалог и успешна съвместна дейност на международната сцена. Това заяви президентът Румен Радев на церемония в Гербовата зала, на която удостои посланика на Япония у нас Хисаши Мичигами с орден "Мадарски конник“ първа степен. Държавното отличие е за заслугите на дипломата за развитието на двустранните отношения.



Държавният глава посочи, че у нас Япония се ползва с изключителна популярност и уважение като държава с високи постижения в икономиката, науката и технологиите. Както и с богата култура, история и традиция, а двустранните отношения са укрепени допълнително по време на прехода на България към демокрация и пазарна икономика, когато Япония оказва важна икономическа и техническа помощ.



В приветствието си президентът Радев отбеляза, че в рамките на мандата си у нас посланик Мичигами активно е работил за поддържане и задълбочаване на политическите контакти, за насърчаване на търговско-икономическите връзки и развитие на научния, образователния, културния обмен между България и Япония. Като благодари за ангажираността на дипломата, държавният глава отбеляза приноса му за осъществяването на редица знакови посещения, включително във връзка с българското участие в Световното изложение в Осака, както и разширяването на договорно-правната рамка.



През май 2025 г. в рамките на официалното ми посещение в Япония с тогавашния министър-председател Шигеру Ишиба подписахме съвместната декларация за стратегическо партньорство между България и Япония, което е изключително важна стъпка в историята на двустранните отношения и логичен резултат от искреното приятелство, доверие и уважение между нашите народи, заяви президентът. Държавният глава допълни, че документът открива хоризонта към редица нови възможности за задълбочаване на сътрудничеството, съобщи Президенството.



Румен Радев открои подкрепата на посланик Мичигами за осъществяването на редица бизнес форуми и визити на японски бизнес мисии у нас, което насърчава икономическия обмен, контактите между деловите среди и сътрудничеството в стратегически области от взаимен интерес като енергетика, високи технологии, развойна дейност. В мандата си посланикът допринесе и за развитието на активния обмен в областта на културата, образованието и науката, както и за продължаване на добрите традиции в обучението по японски език и представянето на японската култура у нас.



Държавният глава оцени високо усилията за насърчаване на двустранното сътрудничество в областта на Официалната помощ за развитие, както и ангажираността към Западните Балкани чрез оказване на подкрепа в областта на управлението на риска от бедствия.



Посланик Хисаши Мичигами благодари за оказаната чест и изрази надежда за последващо развитие на двустранните отношения. Той също открои като важна стъпка подписването на съвместната декларация за установяване на стратегическо партньорство между Япония и България. Посланик Мичигами посочи като перспективно надграждането на сътрудничеството в сферата на бизнеса между двете държави и отбеляза усилията на президента Радев в тази насока. Дипломатът изрази надежда и за задълбочаване на обмена в сферата на образованието.