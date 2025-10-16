ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът Радев: Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка
"Нямам право да се откажа от личните си облаги по закон. Ако депутати приемат този закон, тогава ще го направя, заяви държавният глава по отношение на закона на НСО", заяви Радев, предаде репортер на "Фокус".
"Аз не идвам от улични банди, нито от политическа епруветка. Аз съм се оформил като ценностна система именно сред тези хора. Бил съм командир на тези хора, носил съм отговорност за техния живот и никога не съм ги оставал сами в трудни ситуации, в които нерядко са ги поставяли решенията на овластени политици", каза още той.
"Ако те наистина са последователни в решенията си и са гласували закон, с който принуждават и е нормално, според тях, хората да вършат служебна дейност с лични автомобили, то нека стигнат до край. Нека те извършват служебна дейност с лични автомобили. Така най-сетне някои от тях ще се запознаят със своите избиратели", допълни президентът.
"Ставаме свидетели как Борисов капитулира Пеевски и му предава властта. Това нелегетимно, недемократично действие, се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите", заяви Радев.
По отношение на ветото върху промените в Закона на ДАНС президентът обясни, че проблемът се крие в неформалната информация, която тече от ДАНС към политически лидери.
Днес Румен Радев ще приеме почетния караул и ще поднесе венец в памет на загиналите за Родината летци.
