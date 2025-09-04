Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Президентът: Немислимо е държавата да не може да гарантира достъп до вода
Автор: Илиана Пенова 17:39Коментари (0)37
© Булфото
Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и региона, както и с хилядите българи, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното - достъп до вода. Това каза президентът Румен Радев при посещението си в Плевен

"Очаквам и тези, които вземат оперативните решения в държавата и разпределят обществения ресурс, които упражняват контрол и които даже гарантират, че денонощно мислят за хората - да дойдат тук и да докажат на място, че наистина мислят и работят за хората. Работи се по всички възможни направления и за осигуряване на по-голямо постъпване на вода към града и за оптимизиране на ВиК мрежата", заяви той.

"Работи се по всички възможни направления и за осигуряване на по-голямо постъпване на вода към града и за оптимизиране на ВиК мрежата. Каквито и технически средства да се предлагат и решения, ние трябва да си отговорим на важни въпроси - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, които се отпускат за ВиК, как се отпускат, как се оползотворяват", коментира още Радев.

"Необходима е сериозна мобилизация и координация между всички институции и между всички нива, за да има екстремни, краткосрочни мерки, както и дългосрочно решение", каза още Радев.

Румен Радев заяви, че очаква напрегната политическа есен.

Президентът коментира и избора на шеф на ДАНС

"Не искам да коментирам процесите в службата. Информацията, с която разполагам ми е достатъчна, за да взема съответните решения. Вече обявих своето решение, оттук нататък МС е на ход", каза той.

По повод жестокия побой над шефа на русенската полиция, държавният глава заяви, че разпада на държавността трябва да спре.

"Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани, когато тя не може да го направи дори за областен директор вече става въпрос за разпад на държавността", добави той.

Радев коментира още и проблема с полета на Фон дер Лайен.

Още по темата: общо новини по темата: 154
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
предишна страница [ 1/26 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
14:25 / 02.09.2025
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
09:56 / 02.09.2025
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
15:40 / 02.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Актуални теми
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Водна криза
Природни стихии
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: