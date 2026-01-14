Румен Радев, предаде ФОКУС.
И допълни: "Ще ви осведомя скоро кога и на кого ще връча третия мандат, но големия приоритет в момента това са изборните промени".
На въпрос дали президентът ще участва на предстоящите избори, Радев отговори: "Аз съм положил клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя, но нека управляващите се замислят какво къса доверието им с гражданите и противопоставя институциите".
И добави още: "Има една партия – партията на антимафиотския консенсус. Тя обединява всички демократи – отляво и отдясно, независимо дали са политически активни, защото всички имаме нужда от честни избори и свободно демократично развитие“, заяви президентът.
