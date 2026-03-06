Сподели close
Днес ще се запозная с молбата за напускане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева и ще взема своето решение. Предполагам, че до следобед ще бъдете уведомени. Това заяви днес президентът Илияна Йотова.

ФОКУС припомня, че Бонева си подаде оставката на 4 март 2026 г. поради здравословни причини.

До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.