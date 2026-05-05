Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17:00 часа. Това каза президентът на Република България Илияна Йотова след проведените с парламентарните сили консултации, предаде репортер на ФОКУС.

И допълни: "Имам уверението на първата политическа сила "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в НС още на следващия ден (8 май) и от следващата седмица ще заработи новото правителство".

Президентът изказа благодарност към всички парламентарно представени партии и ръководствата на парламентарните групи, които взеха участие в консултациите. Йотова споделя, че всички те са изпълнили не просто своето формално задължение, а че консултациите са били съдържателни и с представени вече готови законодателни програми.

"Надяваме се НС да започне на бързи обороти още от следващата седмица. Най - важните приоритети са общи. Общо бе становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала и да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Едновременно с това, всички заявиха своето желание и дадоха уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъците и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както досега", коментира президентът.

Втори безспорен приоритет за парламентарните сили е реформата в Съдебната система, като Йотова отбелязва, че в този случай подходите и предложенията са доста различни. Общо остава становището, че най-важната първа стъпка е смяната на ВСС и избора на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.

"По отношението на бюджета има и още един важен показател около който бяха обединени всички - трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по ПВУ, защото това ще бъде и най-голямата гаранция бюджетът да работи и да бъде гарантиран", казва още Илияна Йотова.