Илияна Йотова посрещна и шефа на БНБ Димитър Радев на входа на президентството.
Вчера Йотова срещна с председателката на парламента Рая Назарян.
Шефът на БНБ и президентът ще проведат разговор във връзка с избора на служебен кабинет.
По-късно се очаква коментар от страна на Димитър Радев.
Днес предстоят и срещи с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.
