Гласувах, за да има бързо и силно правителство, защото проблемите не чакат. Имаме да решаваме много неща за вътрешната политика, бюджет, цели системи боксуват, каза президентът Илияна Йотова.

"Час по-скоро трябва да има нормален, работещ, истински редовен бюджет на страната, защото цели системи боксуват в момента", категорична е тя.

"Трябва да направим, така че правителството да бъде с много силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори в европейското ни семейство. Деликатни са ситуациите в международен план, конфликти от едната и от другата страна. Трябва да изплуваме от тази криза заедно. Народното събрание трябва първо да се конституира. Аз ще бъда вероятно негов гост, ако ме поканят. Но още по-бързо ще се опитам да започна създаването на мандатите", коментира държавният глава.

Илияна Йотова сподели, че очаква много висока избирателна активност и заяви, че трябва "да покажем, че не ни е все едно как ще живеем".