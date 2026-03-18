Илияна Йотова пред журналисти.
ФОКУС припомня, че тази сутрин се проведе полицейска операция във Варненска област срещу нарушения, свързани с изборите на 19 април. По време на операцията има няколко задържани за купуване на гласове.
"Кампанията очевидно няма да бъде изградена на базата на конфликти, а на сблъсък на предложения и идеи", каза още тя.
Войната в Близкия изток и мерките срещу повишените цени на горивата
"Днешните решения на Министерския съвет, смятам, че са само първата стъпка, аз лично очаквам един по-пълен пакет, свързан с покачващите се цени и борбата със спекулата", каза тя.
Здравеопазването у нас
"Профилактиката често пъти е формализъм, а когато тя липсва, най-прекият път са спешните отделения на болниците. Липса или лош достъп до здравеопазване има в малките населени места, липсват и аптеки в някои от тях", отбеляза Йотова и добави, че освен здравеопазването се надява, че всички актуални теми, засягащи българските граждани, ще бъдат част от предизборната кампания.
По думите й оценката на българските граждани за здравеопазването, предоставена чрез проучване на "Тренд". Тя посочи, че въпросната оценка е между 3 и 4, което отразява състоянието в сектора.
Запитана от журналисти кого ще подкрепи на 19 април - Румен Радев или БСП, Йотова отклони въпроса.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.