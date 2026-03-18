Първите стъпки на кабинета по отношение на честността на вота са окуражаващи, това показват разкритите схеми за купуване на гласове. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

ФОКУС припомня, че тази сутрин се проведе полицейска операция във Варненска област срещу нарушения, свързани с изборите на 19 април. По време на операцията има няколко задържани за купуване на гласове.

"Кампанията очевидно няма да бъде изградена на базата на конфликти, а на сблъсък на предложения и идеи", каза още тя. 

Войната в Близкия изток и мерките срещу повишените цени на горивата

"Днешните решения на Министерския съвет, смятам, че са само първата стъпка, аз лично очаквам един по-пълен пакет, свързан с покачващите се цени и борбата със спекулата", каза тя.

Здравеопазването у нас

"Профилактиката често пъти е формализъм, а когато тя липсва, най-прекият път са спешните отделения на болниците. Липса или лош достъп до здравеопазване има в малките населени места, липсват и аптеки в някои от тях", отбеляза Йотова и добави, че освен здравеопазването се надява, че всички актуални теми, засягащи българските граждани, ще бъдат част от предизборната кампания.

По думите й оценката на българските граждани за здравеопазването, предоставена чрез проучване на "Тренд". Тя посочи, че въпросната оценка е между 3 и 4, което отразява състоянието в сектора.

Запитана от журналисти кого ще подкрепи на 19 април - Румен Радев или БСП, Йотова отклони въпроса.