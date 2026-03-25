Илияна Йотова приветства гостите на концерта на квартет "Светоглас“, който се проведе в Музея за християнско изкуство, разположен в криптата на катедралния храм-паметник "Александър Невски“. Събитието беше част от програмата на третия Международен форум за кирилицата "Духовното наследство в дигиталния век“, който се организира от държавния глава.
"Днес се докоснахме до език, история, култура, духовност. Докоснахме се до самите нас, защото можем да прочетем себе си през миналото, но да видим и бъдещето“, посочи в приветствието си Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата.
На нашето поколение се падна голямата задача да пренесем нашето азбуки, което е в основата на идентичността ни, в дигиталния век и да го предадем на следващите поколения със същата любов, с която ни го предадоха на нас, заяви президентът.
Йотова сподели, че е получила много позитивни реакции на любов и носталгия от сънародниците ни зад граница, проследили първия ден от международния форум. "Трябва да запазим тази кръвоносна система, която свързва всички българи, тъй като родолюбието не се измерва с географски граници“, изтъкна държавният глава.
Пред мъдрия поглед на изображенията на българските икони да отправим молитва за смирение, преклонение, гордост и надежда за бъдещето. В опасния свят да намираме своята опора в корена, историята, самочувствието, че сме българи, призова Илияна Йотова.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.