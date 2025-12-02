Румен Радев.
"Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода", коментира още президентът.
"Скъпи сънародници, всички вие, които изпълнихте площадите, обръщам се към всички вас, че няма да пропилеем този шанс да променим България", допълни той.
"Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!", категоричен бе държавният глава.
Очаквайте подробности.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Стефанов 24
преди 1 ч. и 34 мин.
ИДИОТ!!! Не си заслужава кометариите!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.