Румен Радев като свой "неформален лидер", напомняме, че:
Държавният глава Румен Радев още в началото на ноември т.г. заяви, че:
''Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията'', се посоча в официално позиция на прессекретариата на президента.
ФОКУС припомня, че преди дни от политическото движение "Трети март" заявиха, че приемат президента Румен Радев за свой неформален лидер.
